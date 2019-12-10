Bu anket sonucu olay olur: Erdoğan sonrası AK Parti'nin lideri kim olmalı?

Washington merkezli liberal Amerikan kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nin (Center for American Progress), Metropoll Araştırma Şirketi'ne 20-26 Ekim tarihleri arasında Erdoğansız bir AK Parti'de kimin lider olabileceği ile ilgili araştırma yaptırdı.

Odatv'den Furkan Karabay'ın aktardığına göre ankette, kendilerini AK Partili olarak tanımlayan vatandaşların yüzde 74’ünün Erdoğan’a hala sadık olduğunu belirtildi. Araştırmaya göre, yaşlı ve daha az eğitimli AK Partili kesimin, genç ve daha iyi eğitimli AK Partili kesme göre Erdoğan’a daha sadık olduğu ifade edildi.

Ayrıca, katılımcılara “Erdoğan dışında birisinin AK Parti lideri olabileceğini düşünmeleri” istendi. Sonuçlara göre, AK Partili katılımcıların yüzde 21’i Erdoğan dışında başka bir AK Parti lideri düşünebileceklerini söyledi. Öte yandan AK Partili katılımcıların yüzde 73’ü, başka bir AK Parti lideri düşünemediklerini, AK Parti’yi bir arada tutanın Erdoğan olduğunu söyledi.

Erdoğan dışında başka bir AK Parti lideri düşünebilenlerin yüzde 17’si İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzde 12’si eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yüzde 8’i eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yüzde 8’i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yüzde 7’si ise 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cevabını verdi.