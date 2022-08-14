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Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı

CHP'li Arık, Kayseri'de kurulan bit pazarına gitti. İkinci el pazarında bir satıcı, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Sabahın erken saatlerinde pazara giderek yoğunluğu kameraya çeken Arık, “Burası Eskişehir Bağları. AKP’nin en çok oy aldığı, Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı yer. Bugün pazar ve saat sabahın 7’si. Burada vatandaşlarımız ikinci el ayakkabı, ikinci el giysi ve ikinci el mutfak eşyası alıyor. Vatandaş mutfaktaki bardağını, tavasını bile satıyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaş mutfağındaki bardağını, tavasını bile satıyor. İşte oy verenler sabahın 7’sinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor” diye konuştu.

 “ERDOĞAN’A GÖNDERİN GÖRSÜN BURASI KAYSERİ”

Arık’ın çekim yaptığını gören ikinci el elbise satan bir vatandaş, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

Etiketler çetin arık erdoğan görsün bit pazarı ikinci el kayseri
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