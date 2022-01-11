Bu iddia çok konuşulur: ''Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "döviz kuru" nedeniyle kızgın olduğu öne sürüldü.

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının istenen sonuçları vermemesi nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın son Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kızgın olduğunu aktardı.

'Kur korumalı TL mevduat hesabı' uygulamasına ilişkin açıklamayla 10 liraya kadar inen dolar kurunun yeniden yükseliş göstermesinin iktidar içinde rahatsızlık yarattığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tepkili olduğu belirtiliyor.

DW Türkçe'den Erdal Sağlam'ın kulis bilgilerinden derlediği yazısında, Erdoğan'ın 'dolar kurunun 10-11,5 TL seviyesine indirileceğine' ikna edildiğini ancak hedefin sürekli değişmesinden rahatsız olduğunu aktardı. Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası'na bu konuda kızgın olduğunun öğrenildiğini aktaran Sağlam, bankacıların "doların tutulması için örtülü döviz satışlarına devam ediliyor" dediğini ifade etti.

Sağlam Erdoğan'ın bir diğer 'kızgınlığını' ise şöyle aktardı:

"Sızan kulis bilgilerine göre, dolar kurunun 10 TL'nin altına inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı'na bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 20-25 milyar dolar çözülme beklendiği de söylenmiş. Buna karşılık döviz hesaplarının hiç bozulmayıp, vatandaşların döviz hesaplarının artması Cumhurbaşkanı'nı kızdıran konulardan biriymiş. Bu arada bankacılar, son haftada şirketlerin döviz hesaplarındaki görülen erimenin, özel sektörün döviz kredilerini azaltmalarından kaynaklandığını, şirketlerin döviz hesaplarından vazgeçmediklerini söylüyorlar."

Merkez Bankası'nın eksi 56 milyar dolarlık net rezerve rağmen döviz müdahalelerini sürdürmesinin beklentileri çok bozduğunu belirten Sağlam, bir bankacının "Merkez Bankası'nın net rezervlerin aslında eksi 66 milyar doları aştığı" ifadelerine yer verdi.

Sağlam, piyasa aktörlerinin "ihracatçıya döviz şartı" uygulamasının da hiçbir işe yaramadığını düşündüklerini kaydetti. Bankacıların "Merkez Bankası Kanunu'na 'yabancı ülke swaplarına el konulamaz' türü ek garanti konulması" düzenlemesini aşağılayıcı bulduklarını aktaran Sağlam, " 'Enflasyona endeksli mevduat hesabı' gibi TL hesapları cazip kılacak yeni çözümlerin tartışıldığı, zorunlu karşılıkların artırılması gibi klasik önlemlere başvurulması da konuşulanlar arasında" ifadelerini kullandı.

Analizde, FED'in faiz artışları vs. haberleriyle dolar kurunun 14 TL'de tutulmasını iyice zorlaşacağı, yabancı bankacıların da faiz artırımı beklediği öngörüleri yer aldı.

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