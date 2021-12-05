Bu iddia olay olur: ''AK Partili vekillerin istifaları ceplerinde''

Elindeki son anket sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz, Aralık ayı sonuna doğru AK Parti'de kopuşların olacağını öne sürerek, "Bazı AK Partili milletvekillerin partiden istifa edeceği duyumunu aldık" dedi.

Metropoll Araştırma, gerçekleştirdiği son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada seçmenlere, “Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?” diye soruldu. Ankete katılanlardan yüzde 36'sı, “yüzde 100 veya üzeri” dedi.

Katılımcıların yüzde 24,4'ü, “Yüzde 50-100 arası” dedi. Yüzde 21,1'i, “Yüzde 30-50 arası” derken, yüzde 5,6'sı da “Yüzde 30 veya altı” cevabını verdi.

AK Parti seçmeninin yüzde 33,5'i gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti. MHP seçmenin ise yüzde 28,6 gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti.Ekonomide bu gelişmeler yaşanırken Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Özkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk'' dedi. Özkiraz ayrıca ''Şubat ayından itibaren AK Parti'de büyük kopuşlar göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

2018 seçimlerinin ardından AK Parti'de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AK Parti'de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AK Parti'ye sert muhalefet yapıyor.