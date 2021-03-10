Bu iddia olay olur! Asıl amaç İmamoğlu'na siyaset yasağı mı ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce çıktığı Karadeniz turunda VIP girişinde yaşadığı olayla ilgili olarak görülen davayla ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce Karadeniz turuna çıktı. İddiaya göre İmamoğlu, Ordu Havalimanının VIP girişine dönemin valisi Seddar Yavuz’un talimatıyla alınmadı. Havalimanında bir süre kargaşa yaşandı ve bu sırada İmamoğlu’nun valiye “İtlik yaptı” dediği iddia edilerek dava açıldı.

İmamoğlu’na dava “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla açıldı. Hukukçulara göre, davanın sonunda verilecek olası bir ceza, bir yıldan aşağı olamıyor…

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi savcısı da İmamoğlu’nun “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla 2 yıla kadar hapsini istedi.

Odatv’ye konuşan Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bu suç kapsamında verilen cezalar bir yıldan az olamaz. Eğer Ekrem İmamoğlu bir yıl ve daha fazla ceza alır, bu karar da kesinleşirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da düşer” dedi.

Belediye Başkanlığı seçilme yeterliliğinin de milletvekilleri ile aynı olduğunu anlatan Eminağaoğlu, “Yasaya göre seçilebilmek için bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamak ayrıca bu cezanın kesinleşip infazına geçilmemesi gerekiyor. Eğer alınan bir yılı aşar ve kesinleşirse yasaya göre Danıştay kararı ile başkanlığın sona ermesine karar veriliyor. Bu durumda Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri kendi içinden yeni bir başkan seçiyor” dedi.

DURUŞMA 17 MART’TA

Gözler şimdi 17 Mart’ta Ordu’daki davanın duruşmasına çevrildi. Şimdi soru, davadan çıkacak karar siyasi mi hukuki mi olacak. Ve İmamoğlu’nun siyasi hayatı bu durumdan nasıl etkilenecek?

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