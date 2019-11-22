Bu iddia olay olur: ''Berat Albayrak AK Parti'ye genel başkanı olacak''

TELE1 ekranlarında Gazeteci Gökhan Kazbek’in sunduğu Türkiye’nin Gündemi programının konukları CHP’li Barış Yarkadaş, Gazeteci Orhan Uğuroğlu ve HDP’li Serpil Kemalbay oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş ve Gazeteci Orhan Uğuroğlu, kongre dönemi yaklaşan AK Parti için kulis bilgilerini paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığını bırakıp yerine damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçeceği bildirildi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da AK Parti teşkilatlarında çalışma yaptığı söylenen Berat Albayrak’ın önümüzdeki dönemde tek başına AK Parti Genel Başkanlığına aday olacağı ve karşısına herhangi bir adayın çıkamayacağı iddia edildi.



