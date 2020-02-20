Bu iddia ortalığı karıştırır: Türkiye ABD'den Rusya'ya karşı füze istedi

Bloomberg’de yer alan Selcan Hacaoğlu'nun haberine göre, Türkiye İdlib’de Rusya’yı caydırmak için ABD’den Patriot istedi.

Bloomberg’in haberinde, Ankara'dan bir üst düzey yetkiliye göre Türkiye, talebini geçen hafta bildirdiği Suriye ordusunun Rusya hava desteğiyle yapacağı potansiyel saldırıları durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği ifade edildi.

Bloomberg'in Ankara'daki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ankara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e Patriot talebini geçen hafta iletti. ABD'nin bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.