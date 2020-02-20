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  4. 20 Şubat 2020 18:22

Bu iddia ortalığı karıştırır: Türkiye ABD'den Rusya'ya karşı füze istedi

Suriye'nin İdlib kentindeki gerilim artarken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İddiaya göre Türkiye, ABD'den Rusya'ya karşı savunma füzesi istedi.

Bu iddia ortalığı karıştırır: Türkiye ABD'den Rusya'ya karşı füze istedi
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Bloomberg’de yer alan Selcan Hacaoğlu'nun haberine göre, Türkiye İdlib’de Rusya’yı caydırmak için ABD’den Patriot istedi.

Bloomberg’in haberinde, Ankara'dan bir üst düzey yetkiliye göre Türkiye, talebini geçen hafta bildirdiği Suriye ordusunun Rusya hava desteğiyle yapacağı potansiyel saldırıları durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği ifade edildi.

Bloomberg'in Ankara'daki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ankara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e Patriot talebini geçen hafta iletti. ABD'nin bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.

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Türkiye , abd , rusya , amerika , füze
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