''Bu milletin gönlünden Atatürk’ü silemezsiniz''

Şehidimizin cenaze töreninde Balıkesir il müftü yardımcısının ‘‘15 Temmuz şehitleri başta’’ vurgusu yaparak diğer şehitleri yok sayması Akın'ın tepkisine neden oldu. Akın'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Türkiye, bayrağının rengini bile şehitlerin kanından alan bir ülkedir. Böyle bir ülkede 15 Temmuz Şehitleri'ni öne çıkararak diğer şehitlerimizi yok saymak tarihimize saygısızlıktır, ahde vefadan yoksunluktur. Özellikle şehitlerimizin cenaze törenlerinde Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının adları anılmaz oldu. Akp hükümeti iktidara geldiğinden beri Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi silmeye çalışıyor. Bu yaptığınız riyakârlıktır, vefasızlıktır. Bunun adı karşı devrimdir. Atatürk ve arkadaşları cepheden cepheye koşarak bu ülkenin var olma mücadelesini vermiştir. Bizden başka kendi kurucu lideriyle bu kadar uğraşan bir başka ülke daha yoktur herhalde. Kitaplardan silmeye çalıştınız, müfredattan silmeye çalıştınız ama bu milletin gönlünden ne Atatürk'ü ne de diğer kahramanlarımızı silemezsiniz. Atatürk düşmanlığınızdan vazgeçin. Bu ülke 15 Temmuz gerici faşist darbesiyle karşılaştıysa bunun en büyük nedeni Atatürk düşmanlığıdır, Atatürk'ten uzaklaşmaktır. Bugün bu ülkenin ayakta kalması için gerekli olan Milli Mücadele ruhudur, bir arada yaşama gayesidir. Herkes söylemine dikkat etmeli, bu millete ve aziz şehitlerimizin hatırasına zarar verecek açıklamadan kaçınmalıdır."