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  4. 27 Kasım 2020 08:47

''Bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder''

Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından “Bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder” notuyla paylaştığı grafik, sosyal medyada gündem oldu.

''Bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder''
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Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından bir grafik paylaşarak; “bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder” dedi.

Sencar ardından yaptığı paylaşımla “Grafiği dikkatle incelerseniz çok şey görürsünüz.” yorumunu yaptı.

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