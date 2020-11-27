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Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından bir grafik paylaşarak; “bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder” dedi.
Sencar ardından yaptığı paylaşımla “Grafiği dikkatle incelerseniz çok şey görürsünüz.” yorumunu yaptı.
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