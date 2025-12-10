Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında

SONAR Araştırma tarafından geçen ay gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Özellikle MHP'deki büyük oy kaybı AK Parti içerisinde "MHP yüzünden kaybediyoruz" yorumlarını açığa çıkardı...

31 Mart seçimlerinin sonuçlarını doğru bilen Sonar Araştırma'nın Kasım ayında gerçekleştirdiği "bu pazar bir genel seçim olsa" anketinin sonuçlarını açıkladı.Sonar, son seçim anketine katılanlara ''Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy veririsiniz?'' sorusunu yöneltti.

Görüş belirtmeyenlerin orantısal olarak dağıtıldığı SONAR'ın anketinde CHP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 35,3, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 33,8 oldu.

Sonar Araştırma'nın bu anket sonuçlarının ardından hem AK Parti'de hem de MHP'de alarm çanlarının çaldığı öğrenildi.

Kulislerden alınan bilgilere göre MHP’nin oy oranının yüzde 4 bandına gerilemesinin Cumhur İttifakı'nda siyasi dengelerin tartışılmaya başlanmasına yol açtığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da anket sonuçlarını "ciddi risk" olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre AK Parti içerisinde özellikle son 2 haftadır MHP ile ilgili değerlendirmelerde "MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor" yorumları yaptığı öne sürüldü.

Haberde AK Parti içerisinde "Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu" yorumlarının öne çıktığı ve "Açılım sürecine yönelik tabanda tepkinin yükseldiği, MHP’nin yargı, anayasa ve bürokrasi politikalarında AK Parti’yi sıkıştırdığı." yorumlarıyla birlikte "Bu oranlarla seçime gidilmez. MHP’den daha fazla oy kaybediyoruz" söyleminin de açık açık dile getirildiği iddia ediliyor.

Diğer yandan AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Saray’da, MHP’nin oy kaybının kronik hale geldiği, bu nedenle seçim senaryolarının yeniden yazılması gerektiği görüşü ağır basıyor. Bazı danışmanların Erdoğan’a şu önerileri sunduğu ifade ediliyor: “İttifakı genişletme: Sağ yelpazede yeni siyasi aktörlere kapı açarak daralan tabanı genişletmek. Gevşek ittifak modeli: MHP ile formel ortaklığı sürdürüp, seçim bölgelerinde alternatif işbirlikleri oluşturmak. Yeni ortak arayışı: Merkez sağda siyasi alanı daraltan MHP etkisini azaltarak farklı partilere yönelmek.



Siyasi gözlemciler, MHP’nin oylarındaki sert düşüşün ittifakta “geri dönüşü zor bir kırılma” yarattığını belirtirken, Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde ittifak stratejisinde “yeniden yapılanma” adımlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Ankara’da hakim olan görüş, MHP’nin oylarındaki sert düşüşün sadece bir anket verisi olarak kalmayacağı yönünde. Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde hem parti yönetimini hem ittifak stratejisini yeniden şekillendirecek adımlar atabileceği belirtiliyor. Parti içinde bazı kurmayların, MHP’nin oylarında yaşanan gerilemenin Cumhur İttifakı’nın toplam oyu 40’ların altına itmesi nedeniyle, “bu aritmetikle seçime gidilmesinin riskli olduğunu” Erdoğan’a rapor ettiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet