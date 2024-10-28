Bugün gözler Ankara'da olacak... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda masadaki konular arasında MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı da yer alacak...

Kabine, gündemin öne çıkan konu başlıklarıyla Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık edecek.

TUSAŞ saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak. Soruşturmada gelinen son durum görüşülecek.

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.