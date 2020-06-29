  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Haziran 2020 15:33

Bugün gözler yine Erdoğan'da! Yeni normalleşme kararları geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bugün gözler yine Erdoğan'da! Yeni normalleşme kararları geliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Normalleşme sürecinin ele alınacağı toplantıda salgın tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. 

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar belirlenerek alınacak bazı yeni kararların duyurulması bekleniyor.

BAYRAM İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK

Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmlerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , bakanlar kurulu , virüs , salgın , cumhurbaşkanlığı kabinesi , ölümcül virüs , pandemi , coronavirüs , koronavirüs , corona , kovid , korona , covid , kararlar , kovid-19 , covid-19 , 1 temmuz kararları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM