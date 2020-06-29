Bugün gözler yine Erdoğan'da! Yeni normalleşme kararları geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Normalleşme sürecinin ele alınacağı toplantıda salgın tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar belirlenerek alınacak bazı yeni kararların duyurulması bekleniyor.

BAYRAM İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK

Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmlerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.