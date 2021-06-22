Buldan, MHP'ye karşı savcıları göreve çağırdı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Deniz Poyraz ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Buldan, "Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir savcı?" diye sordu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Buldan, İzmir HDP İl Binasında öldürülen Deniz Poyraz'a terörist diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çok sert çıktı.

Buldan, "Adımız ayağa kalkan umuttur. Adımız; Deniz Poyraz’dır! Sana sözümüzdür Sevgili Deniz. Yarım kalan hayallerin milyonların hayalidir. Aydınlattığın bu yolda barışı bu ülkede mutlaka gerçekleştireceğiz. Katilin profili bizlere ortak bir yüzü göstermektedir. Nedir bu ortak yüz? HDP’ye yönelik “haşere temizliği yapılsın” diyen soykırım dilidir. “Daha neler göreceksiniz” diyen tehdit dilidir. “6 milyon kişinin verdiği oy kalaşnikof kurşunudur” diyen medya tetikçiliğidir! Deniz Poyraz’ı katleden örgütlü, planlı birlikteliktir. İstedikleri kadar sorumluluktan kaçmaya çalışsınlar, kurtulamazlar. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır. Suçüstü yakalandılar! İktidarın küçük ortağı Deniz’i ve ailesini hedef göstermiştir. Adeta, neden daha fazla HDP’li öldürülmedi diye yakınmıştır. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu açıklamalara karşı savcıları göreve çağırıyoruz," diye konuştu.

Buldan şöyle devam etti:

"Bütün bunların ortak yüzleri işte budur. Bunların hepsi kol koladır. Deniz Poyraz’ı katleden de bu örgütlü, planlı birlikteliktir. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır. İzmir katliamında tıpkı öncekilerde olduğu gibi suç üstü yakalanmışlardır. İktidarın siyaset adına bu kürsülerden ürettiği HDP düşmanlığıyla, nefret diliyle tetikçi arasındaki ilişki açık olarak ortadadır. Gizlemeyeceksiniz.

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Katil hangi saiklerle cinayeti işlediğini açıklamışsa hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden Deniz Poyraz’ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır. Deniz'in babasını, ailesini hedef göstermiştir. Bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu söylemlere karşı savcıları göreve davet ediyoruz. Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir savcı?