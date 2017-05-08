Bülent Arınç, Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesine neden katılmadı ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, çok sayıda bakan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski yeni milletvekilleri, işadamları katıldı. Ancak Gül'ün siyasette yol arkadaşı, Ak Parti'yi birlikte kurdukları, TBMM eski Başkanı, ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın cenazede olmayışı dikkat çekti.

Arınç, dün Twitter hesabından, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. @cbabdullahgul'ün muhterem babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet; başta Sn. @cbabdullahgul olmak üzere, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.

'MANİSA'DAYIM, ARABAM YOK'

Ancak bugün cenazeye katılmayan Arınç Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun" dedi. "Makam aracınız yok mu" sorumuza ise Arınç, "Makam aracımı Ankara'da bırakmıştım. Manisa'ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı" yanıtını verdi.

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı