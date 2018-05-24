''Bülent Arınç bana iş teklif etti''

Sarıkaya, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine iş teklif ettiğini söyledi. İddiaya göre Arınç, Meclis Başkanı olduğu dönemde, Sarıkaya’ya TBMM Hukuk Müşavirliği önerdi. Sarıkaya ise öneriyi kabul etmedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Sarıkaya yüksek yargı mensuplarının yargılandığı Yargıtay 9. Dairesinde, tanık sıfatı ile ifade verdi. Şemdinli iddianamesi sonrası meslekten çıkarılınca Arınç'ın iş teklif ettiğini ancak kabul etmediğini belirten Sarıkaya, FETÖ'cüler aracılığı ile ailesi ile birlikte önce Güney Amerika'ya sonra da Bosna'ya gittiğini ve FETÖ'ün kendisini düzenli maaşa bağladığını açıkladı.

Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt'ın suçlandığı Şemdinli iddianamesini, halen FETÖ’den tutuklu olan Van eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’nın evinde hazırladıklarını da açıkladı. ”Mahkeme Başkanı Kaya’nın iddianame taslağını görmek istedi, taslağı alıp evine gittim. Okudu, bazı bölümler ekledi.

Yazdıkları çok ağırdı. İtiraz ettim ama meslek büyüğüm olduğu için fazla ses çıkaramadım. Kaya, bu davanın kendi mahkemesine düşmesini de sağladı'' dedi ve ‘'Beni bu cenderenin içine atan Kaya’dır'' açıklaması yaptı.