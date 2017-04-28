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  1. 28 Nisan 2017 09:56

Bülent Arınç: ''Bize yalvardılar bunu bizden alın...''

Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Partili Mehmet Metiner'e bu yanıtı verdi.

Bülent Arınç: ''Bize yalvardılar bunu bizden alın...''
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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Best FM’de bir programa konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Arınç yeni parti kurmayacaklarını, kendisini hala iyi bir AK Parti’li olduğunu söyledi. 

Arınç, kendisi hakkında “Gönül dünyamızda yeri yoktur” diyen AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner’e de yanıt verdi. Arınç şu ifadeleri kullandı:

“Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. 

Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı.”

bülent arınç , ak parti , mehmet metiner