Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu !

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin, ilk toplantıda kurul üyelerinin maaşının zam yapıldığı ve 18 bin liraya yükseltildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Toplantında maaşların gündeme gelmediğini belirten Şahin, “Cumhurbaşkanının takdirdir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır” diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşının 15 bin lira olduğu ve kurulun ilk toplantısında maaşın 18 bin liraya yükseltildiği ileri sürülmüştü

Habertürk Televizyonu’nda yayınlanan “Kübra Par’la Açık ve Net” programına katılan eski TBMM Başkanı ve YİK üyesi Mehmet Ali Şahin, kurul üyelerinin maaşının 15 bin lira olduğunu söyledi. İlk toplantıda maaşların görüşüldüğü iddiasını reddeden Şahin, “İlk toplantımızda böyle bir şey konuşmadık, gündemimiz bu değildi. Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündem ne olacak, bunları konuştuk” dedi.

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‘ÖDEMELERİ CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR’

Kurula yapılacak ödemeleri belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğunu ifade eden Şahin, “Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek, yapılacak ödemeler de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdirdir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım” diye konuştu.

‘MAAŞIMI YURT DIŞINDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİYE BURS OLARAK VERİYORUM’

Maaşını bir yüksek lisans öğrencisine burs olarak verdiğini söyleyen Mehmet Ali Şahin, “Ben bunu alıyorum, yurt dışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım. İlk toplantımızda sadece usul ve esaslarla ilgili toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız, konuşacağımız toplantıları sizlere gönderirsek siz de hazırlığınızı yaparsınız dedi. İç ve dış politikalarla ilgili hususlarda görüşlerimiz almak isteyebilir.” ifadelerini kullandı.

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