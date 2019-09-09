Bülent Arınç'tan Ahmet Türk açıklaması !

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

‘AHMET TÜRK’Ü TANIYORUM VE SAYGI DUYUYORUM’

Arınç, yerine kayyum atanarak görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak “Ben sadece Ahmet Türk’ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk’ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk’ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” ifadesini kullandı.