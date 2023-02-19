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Bülent Arınç'tan seçim açıklaması: Kaos çıkar...

Bülent Arınç'tan seçim açıklaması: Kaos çıkar...
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimle ilgili olarak “Ertelenmezse pişman olurlar. Kaos çıkar” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in depreme müdahalede geç kalınmasını eleştirenlere yönelik “Not ediyoruz” açıklaması tartışılırken benzer bir çıkış da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan geldi.

Muhalefeti seçimlerin ertelenmesi üzerinden hedef alan Arınç, “Partilerin uzlaşmayla bir tarih belirlemesi, bu Meclis’in işidir. Olmazsa gerisini onlar düşünsün. Öyle şeyler olur ki pişman olurlar. Kaos çıkar” dedi. Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yapılan açıklamalara tepki gösterdi. 

‘MİLLET NOT EDECEK’
“Millete yaptıklarının hepsini not ediyoruz” diyen Özkoç, “Bu millete çektirdiklerini yaşıyoruz. Depremden sağ kurtulanlar şimdi devletzede oldu. O insanlara bir çorabı, bir iç çamaşırını, sıcak yemeği hâlâ sunamayan devleti yöneten iktidar, kendi seçim telaşının içindeyse insanların bunu not etmesi lazım. Hâlâ ‘Bizim koltuk ne olacak?’ diye bakıyorlarsa milletin bunu not etmesi lazım” ifadelerini kullandı. 

Seçimlerin ertelenmesine destek vermeyeceklerini söyleyen Özkoç, “Bu insanlara verilecek bir günü bile nasıl kullandıklarını gördük. O nedenle verilecek bir yılları yok. Hiç kimse siyaset mühendisliğine soyunmasın. Bu ülkeyi 20 yılda getirdikleri yer belli. Daha fazla bekleyecek durum yok. Her felaketi kendileri için çıkara dönüştürmeye çalışan bir iktidarın, milletin omuzlarında yaşadığı saray hayatına artık tahammül yok. Seçim zamanında yapılmalı” diye konuştu. 

‘ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR’
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise “Anayasayı uygulamaktan kaos çıkarılıyorsa, bu kaosu çıkaranlar anayasal suç işlemiş olur. Yaşanan büyük felaket nedeniyle seçimleri erkene alma ihtimali kalmadı. Yapılacak en doğru karar seçimleri zamanında, 18 Haziran’da yapmak. Bunlar siyaset diline yakışmayan açıklamalar” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet

Etiketler bülent arınç seçim erken seçim
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