  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bülent Arınç'tan tartışılacak çıkış: ''Dindarların gazabından korkmak lazım''

Bülent Arınç'tan tartışılacak çıkış: ''Dindarların gazabından korkmak lazım''

Bülent Arınç'tan tartışılacak çıkış: ''Dindarların gazabından korkmak lazım''

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir yorum geldi. Arınç, ''Dindarların gazabından korkmak lazım, işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar'' ifadelerini kullandı.

TBMM eski başkanı Bülent Arınç TV5'te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in sorularını yanıtladı. Arınç, son dönemde artan gıda fiyatları, ev ve yurt kiralarıyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yorum getirdi.

"DEĞER YARGILARI TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR"
Bülent Arınç, "Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir" diye konuştu.

"DİNDARLARIN GAZABINDAN KORKMAK LAZIM"
Konuyla ilgili yaşadığı bir anısını da anlatan Arınç, "88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki "Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. 'Siz ne yapıyorsunuz' dedim. 'Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?' Ondan sonra korktum ve dedim ki 'Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım' işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler bülent arınç fahiş fiyat artışları yurt kirası ev kirası dindar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da duyulan jet sesinin nedeni belli oldu
Bülent Ersoy, canlı yayına alkollü mü çıktı ?
AK Parti'ye en yakın isim duyurdu: ''Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti''
Kışlıkları çıkarın! Hem soğuk hem kar geliyor
2021 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın en iyi dizisi
Türkiye AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda birinci oldu
Ne faiz, ne dolar... En çok BES kazandırdı
Elektrik faturalarına gizli zam!
AK Parti'ye en yakın anket firmasının anketi: ''Vatandaş erken seçim istiyor''
Fiyat listeleri güncellendi: İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri