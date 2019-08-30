Bülent Tezcan'dan Aydın Valiliği'ne tepki !

Aydın Valiliği’nin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararına CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan tepki gösterdi.

Tezcan yaptığı yazılı açıklamada “Bu yasak derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Tezcan şunları kaydetti :

Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınması bir parti meselesi değil, demokrasi utancıdır.

Milletin iradesi gasp edilmiştir. Seçimle gelen seçimle gider ancak alınan bu kararla saray eliyle sandığa darbe yapılmıştır.

Bu karar hukuki değil, siyasidir.

Bu karara tepki gösterilmesi demokratik bir haktır. Protesto hakkı demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşleri anayasal güvence altına alınmıştır.

Aydın Valisi, vatandaşların demokratik tepkisini yasaklamak yerine toplantının güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

Bu yasak derhal kaldırılmadır.

Milletimizin seçme ve seçilme hakkına, dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz.