  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Temmuz 2019 09:30

Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a açık çağrı

AK Parti'nin kurucu üyelerinden Burhan Kuzu, yeni parti kurma hazırlığında oldukları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a AK Parti'ye dönmleeri için çağrıda bulundu.

Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a açık çağrı
A+ A-

AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alan ve 4 dönem milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, yeni parti kurma girişimlerinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'a AK Parti'ye geri dönmeleri için çağrı yaptı.

Burhan Kuzu, yeni parti girişimlerinde bulunan 3 isme sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Kuzu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BU DAVETİM YÜREKTENDİR"
"Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım. Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir."

ERDOĞAN: BOŞ ÇUVAL GİBİ DEVRİLECEKLER
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni parti girişimlerini değerlendirirken "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler" demişti.

ali babacan , abdullah gül , ahmet davutoğlu , burhan kuzu , yeni parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM