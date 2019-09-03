Burhan Kuzu'dan ''U'' dönüşü !

Burhan Kuzu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlayıp hedef gösterdiği Cihan Yaşar'dan özür diledi.

Kuzu paylaşımında, "Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR" DEMİŞTİ

Burhan Kuzu'nun "terör örgütü üyesi" olmakla suçladığı Cihan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sözde Profesör Burhan Kuzu, Sn. İmamoğlu Batman’da terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, Bizim Ailemiz de bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin feto ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir'' ifadelerini kullanmıştı.