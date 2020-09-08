  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Eylül 2020 12:49

Burhan Kuzu'nun ''uyuşturucu baronu'' davası bugün başlıyor

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayına karıştığı ileri sürülen eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak.

Burhan Kuzu'nun ''uyuşturucu baronu'' davası bugün başlıyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünğan'ın şikayeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kuzu’nun savunma yapması bekleniyor.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , duruşma , dava , hapis cezası , burhan kuzu , mahkeme , Naci Şerifi Zindaşti , nüfuz ticareti , uyuşturucu baronu , Naci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM