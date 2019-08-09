Burhan Kuzu'ya sert sözler: Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer

Kaz Dağları ile ilgili açıklama yapan Burhan Kuzu, 2002 yılında öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Necip Hablemitoğlu eşi Şengül Hablemitoğlu "Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer" diyerek Kuzu'ya yanıt verdi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:



"Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabında 'Bergama'da altın aramasına direnen köylüler ve onlara destek çıkan sözde çevreciler aslında bir Alman komplosunun parçasıdır. Almanya rekabet kaygısıyla Türkiye'nin altın çıkarmasını istemiyor' dedi ve öldürüldü."

EŞİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzu'nun söz konusu paylaşımına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu tepki gösterdi. Hablemitoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Burhancım, Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara'da öldürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef."