Burhan Kuzu'ya şok ! Suç duyurusunda bulundu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman'da katıldığı düğünün sahibi Cihan Yaşar, kendisini 'terör örgütüne üye olmakla' suçlayıp daha sonra özür dileyen Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'terör örgütüne üye olmakla' itham ettiği CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve ailesinden özür dilemişti.

Burhan Kuzu'nun terörle suçladığı aile, özrü kabul etmedi

Kuzu attığı tweet’te “Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim.Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cihan Yaşar ise, "Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz" diye yazmıştı.

Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cihan Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlarım, kuzu hakkında avukatım sevgili @simabaktas

ile suç duyurusunda bulunduk. Asla geri adım atamayacağız! Kamuoyuna saygıyla duyurulur."