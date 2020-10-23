Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığıyla sosyal medyada olay oldu

Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararı ile tanınan “belediye hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı” Bursa’da da hayata geçirildi.

CHP’nin verdiği önergeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kendi önergesiymiş gibi sununca sosyal medyada gündem oldu.



Konu 8 Ekim’de CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca tarafından gündeme getirilmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere alınan ücretsiz ulaşım kararının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmamasına tepki gösterilmişti.

KENDİ ADINA SUNDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin önerge görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen önergeyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kendi önergesiymiş gibi sununca, sosyal medyada gündem oldu.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, meclis toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili kabul edilen önergeye ilişkin açıklama yaptı.



Aktaş’a son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, “Nasıl Başladı / Nasıl Bitti” paylaşımıyla yanıt veren Karaca, şu ifadelere yer verdi:

"8 EKİM: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hakkı için Meclis’te önerge vereceğimizi duyurduk. 22 EKİM: Alinur Aktaş’ın kendi adına Meclise sunduğu aynı önerge OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Sağlık çalışanları adına, Meclise teşekkürlerimizle"