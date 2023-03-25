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Büyük Birlik Partisi'nde toplu istifa depremi

Büyük Birlik Partisi'nde toplu istifa depremi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, 22 kişilik yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden istifa etti.

Sakarya Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, BBP Üst Kurul Üyesi ve bir dönem Belediye Başkan adayı olan Mehmet İspiroğlu ile beraberindeki 22 yönetim kurulu üyesi, parti görevlerinden toplu olarak istifa etti.

Partideki tüm görevlerinden 22 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa eden Başkan Eminoğlu, Cumhur İttifakı’nı da destekleyeceklerini söyledi.

Etiketler istifa bbp bbp partisi
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