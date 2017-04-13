Büyükanneye torun maaş ödemeleri yarın başlıyor

Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.

Proje kapsamındaki pilot uygulama Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde olacak. Proje için 105 bin başvuru yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre büyükanneye torun maaşı ödemesi yarın başlıyor.

Büyükanne Projesi 105 bin başvuru yapılmıştı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türk vatandaşı olmak,

*Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

*Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

*Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

*Annenin en az 18 yaşında olması,

*Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması(sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),

*Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,

*Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

*Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

*Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

*Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

*Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkin yazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecektir.

*Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir:

*Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep