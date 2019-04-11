Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den şok iddia

Akgün, “Toplam seçmen artışı 2310, bunların 760’ı 18 yaşını dolduran yeni seçmen. Nerede 20 bin? İnsanın biraz yüzü kızarır,” dedi.

Akgün, polislerin ilçede günlerdir tuhaf tutanaklar tuttuğunun altını çizerken 14 yaşında bir çocuğu yanına davet etti. Akgün, “İşte Atilla. Bizim en küçük seçmenimiz. Polis Atilla’yı seçmen olarak tutanaklara geçirdi,” dedi.

Akgün şöyle konuştu:

“10 yaşındaki çocuğa ‘seçmen misin?’ demek hangi vicdana sığar? Bu sorular içinde özellikle hangi partiye oy verdin demek hangi vicdana sığar? Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi? 4 günden bu yana 100’den fazla milletvekilimizle Büyükçekmece’de buna karşı çıkmaya çalışıyoruz.

2014’ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarına göre seçmen yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada bir çok vatandaş var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık.”

Akgün, “İşte Atilla. Bizim en küçük seçmenimiz. Polis Atilla’yı seçmen olarak tutanaklara geçirdi,” dedi.

Akgün'ün açıklamalarında satır başları:

'10 yaşındaki çocuğa seçmen misin?' demek hangi vicdana sığar Bu sorular içinde özellikle hangi partiye oy verdin demek hangi vicdana sığar Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi? 4 günden bu yana 100'den fazla milletvekilimizle Büyükçekmece'de buna karşı çıkmaya çalışıyoruz.

Hiç bir şekilde şeçmen hareketi olammıştır. 2014'ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarına göre seçmen yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada bir çok vatandaş var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık.Boş arsalarda seçmen var denilen şey de vatandaşımız evini kentsel dönüşüme vermiş ve evi yıkılmış. Bir alt sokağa taşınmış ve kaydını tekrar taşımakla uğraşmamış. Boş arsalarda seçmen var denilen şey bu.

MEVLÜT UYSAL'A YANIT

Bu açıklama mizahla uğraşan sanatçılar için büyük bir komedi kaynağı olmuştur bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.

Akgün'ün basın mensuplarına gösterdiği ilk belgede 2009 yılından bu yana ilçenin seçmen sayılarındaki artış oranı ikinci belgede ise Büyükçekmece’deki seçmen nüfusu hareketliliği görünüyor.

İŞTE O BELGELER: