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Büyükelçi krizi nasıl çözüldü? Perde arkası ortaya çıktı

Büyükelçi krizi nasıl çözüldü? Perde arkası ortaya çıktı

Reuters haber ajansı, Türkiye ile Batı ülkeleri arasında yaşanan büyükelçi krizinin perde arkasını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala’nın tutukluğunun sona ermesi için çağrıda bulunan 10 ülke büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmelerine yönelik talimat verdiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından, Türkiye ve Batılı müttefikleri arasında ortaya çıkan diplomatik kriz, dün yapılan karşılıklı açıklamalarla normale döndü.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, krizin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Reuters’ın görüşlerine başvurduğu bir diplomatik kaynak, ABD ile gerilimi azaltma planına ilişkin görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil olmak üzere Türk yetkililer tarafından yürütüldüğünü söyledi. Haberde adı belirtilmeyen kaynak, "Türk hükümeti, hiçbir güvence vermese bile Twitter açıklamalarının gerginliği hafifletmeye yardımcı olacağından umutlu" dedi.

Haberde, "Meydan okuyan tavrına rağmen, Erdoğan’ın Pazartesi günkü konuşması, tehditlerin ardından gerilimi azaltmak için belirgin bir değişiklikti" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız asla kriz yaratmak değil, ülkemizin haklarını, yasalarını, onurunu ve egemenliğini korumaktır. Aynı elçiliklerden bugün yapılan yeni bir açıklama ile ülkemize ve milletimize yönelik bu iftiradan geri adım atılmıştır. İnanıyorum ki bu büyükelçiler… Türkiye’nin egemenlik haklarına ilişkin açıklamalarında daha dikkatli olacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler reuters recep tayyip erdoğan büyükelçi krizi istenmeyen adam
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