Can Ataklı canlı yayında muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Can Ataklı YouTube kanalından yaptığı yayında bir kulis iddiasını paylaştı. Ataklı, muhalefetin üzerinde anlaştığı adayın İlhan Kesici olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Can Ataklı, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda karara vardığını ve "İlhan Kesici" ismi üzerinde anlaştıklarını öne sürdü.

Gazeteci Can Ataklı Ataklı, Youtube kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Ben kesinlikle cumhurbaşkanı adayı değilim. Parlamenter sisteme döneceğiz ve ben o zaman başbakan adayıyım' açıklamasını değerlendirerek tahminlerin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve muhalefetin bir isim konusunda anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Ataklı, üzerinde anlaşmaya varılan ismin İlhan Kesici olduğunu açıkladı.

Ataklı, CHP Milletvekili İlhan Kesici ile ilgili şu yorumlarda bulundu:

"1-Köken 'merkez sağ'dan gelme ama hiçbir zaman merkez sağın bile bayraktarı olmamış.

2- Çok ciddi devlet tecrübesi var

3- Çok ciddi özel sektör deneyimi ve dostluk ağı var.

- Lisan biliyor. Uluslararası deneyimi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildi ama ne parti içinde çıkıntılık yaptı ne muhalefet cephesinde yer aldı ne de bayraktarlık yaptı ama özellikle ekonomik konularda hep doğruyu söyledi. Sözüne güvenilir kişidir, sözünde durur."

Öte yandan Ataklı, muhalefetin ortak adayı olarak konuşulan ilk ismin CHP Milletvekili Abdüllatif Şener olduğunu ancak 'Şener'in eski bir AKP'li olması sebebiyle bu isimden vazgeçildiğini öne sürdü.