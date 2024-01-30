Can Atalay'ın vekilliği düşürülecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararın bu hafta TBMM'de okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüleceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM’de okutulmasını planladıklarını açıkladı.

Usta yaptığı açıklamada "Karar bugün veya bu hafta okunacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Atalay'ı ''terörist'' ilan etmişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır” diyerek “Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis’e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak hem yerel mahkeme hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu karara uymama kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dairenin Can Atalay kararı ve Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.