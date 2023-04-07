Can Ildırı MHP İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 1.Bölge Milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede teşkilatın sevilen isimlerinden Can Ildırı’nın da yer alması teşkilatlarda heyecan uyandırdı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Can Ildırı, "Liderimiz Snn Devlet BAHÇELİ beyefendinin takdir ve tensipleri ile 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ve Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılına şekil verecek olan 28. Dönem Milletvekilliği genel seçiminde İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olmuş bulunmaktayım. 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, gayret bizden tevfîk Allah’tan" dedi.

Can ILDIRI Kimdir?

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Erzurum / Yakutiye – 1986

İlk ve Orta öğrenimini Evliya Çelebi ilköğretim okulunda tamamladı Mehmet Salih Bal Ticaret Meslek Lisesi Mevzunu.

Ülkü Ocakları

2003-2006 yıllarında Maltepe Ülkü Ocaklarında görev aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi

2014- Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Üyesi.

2018- Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe 1. Bölge başkanı.

2018 Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe Bld. Meclis üyesi adayı

2019- Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Üyesi

2020- Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkan yardımcısı.

2020- Milliyetçi Hareket Partisi Üst Kurul Delegesi.

2022- Milliyetçi Hareket Partisi il Yönetim Kurulu Üyesi

2022 Maltepe SPOR Kulübü As Başkanı

İŞ HAYATI

2006- MERT İNŞAAT & OTOMOTİV San ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yönetim kurulu başkanı.