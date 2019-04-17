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  4. 17 Nisan 2019 18:10

Canan Kaftancıoğlu: ''O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi''

25 yılın ardından İstanbul'u CHP'ye kazandıran İl Başkanı olarak tarihe geçen Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını paylaştı. Kaftancıoğlu, mesajına "O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi..." yazdı.

Canan Kaftancıoğlu: ''O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi''
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CHP istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun mazbatasını paylaşarak, "O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi..." yazdı.

Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Brleştirme tutanaklarının Çağlayan Adliyesi’ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde bulunan CHP’liler Çağlayan Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na geldi.
Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birleştirme tutanağının tamamlanması ve sürecin sona ermesi ile mazbatasını almak üzere bir süre sonra Çağlayan adliyesinde olacaktır. Değerli basın mensuplarının bilgisine sunulur” denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından "Mazbatamızı alıyoruz..." açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'u yeniden halka teslim ettik" dedi.

Kaftancıoğlu'nun attığı tweet şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada "Müjde! En sonunda oldu Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti. Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz." dedi.

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