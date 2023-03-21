Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da soruları yanıtladı.

Candaş Tolga Işık, her hafta sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerini tv100 ekranlarında konuk etmeye devam ediyor. Az Önce Konuştum'un bu haftanın konuğu Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın soruları yanıtladı.

ALTILI MASADA YAŞANANLAR

qAltılı masadaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye’de her şey o kadar anormalleşti ki anormalleşen süreçte normalleri görmeyi özlemişiz. Aslında altılı masada yaşanan durumlara farklı bir açıdan bakmak gerekmez mi? Öyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bir masaya oturup farklı fikirlerin biraya getirilerek oluşacak çok daha iyi sonucun ortaya çıkması gibi süreçleri ve olayları neredeyse hiç görmedik. Dolayısıyla altılı masada yaşanan süreci bir kriz gibi değil tam da aslında iktidar değişikliği bile olmadan henüz siyasetin normalleşmesi ve normalleşen siyasetin bir sonucu olarak görüyorum. O süreçte altılı masada farklı fikirler oldu; siyasilerin unuttuğu müzakere sonuçları oldu. Farklı fikirler oldu, farklı fikirler masaya yatırıldı. Sonuçta çok da güçlü bir yapı ortaya çıktı. O masada oturan liderler, kendi siyasi kariyerleri için, partilerinin siyasi gelecekleri için, toplumun beklentilerinden ve ihtiyaçlarından ziyade kendi çıkarları için hareket ediyor olsalardı, o masa bir araya gelmezdi, gelse de dağılırdı.” dedi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ YOLUMUZA DEVAM ETTİĞİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Toplumun altılı masaya güven duyduğunu belirten Canan Kaftancıoğlu, “Herkesin bu sürecin yoluna gireceğine dair hem beklentisi hem de CHP örgütü olarak bizim de böyle bir inancımız vardı. Sonuçta çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olarak ilan edilmesi, bütün liderlerin ve İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarımızın da cumhurbaşkanı yardımcı olarak açıklandığı protokolle iki gün öncesinden çok daha güçlü bir şekilde sahada yolumuza devam ettiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE’NİN ADAY OLMA KARARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Diğer siyasilerin, diğer ittifakların Millet İttifakı’nın adayını desteklemenin farklı yolları da vardır. Bunun için masadan kalkmak ya da masaya oturmaktan bağımsız olarak… Bunu da zaman içerisinde göreceğiz “dedi.

“CHP ÖRGÜTLERİ SEÇİMLERDE ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPMIŞTIR”

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde CHP teşkilatlarına olan eleştirilerine de cevap veren Canan Kaftancıoğlu, “Siyasilerin hislerinden bahsetmesinden çok da hazmetmiyorum. Ne hissettiğim çok da önemli değil onu bir kenara bırakalım. Ama CHP örgütüne haksızlık edilmesine çok da haz etmem. CHP İstanbul İl Başkanı olarak, başka bir partinin liderini söylediklerine karşı olumlu ya da olumsuz olarak yorum yapmayı doğru bulmam. En azından benim başkanlığını yaptığım CHP İstanbul örgütü, 2018 seçimlerinde de diğer seçimlerde de elinden gelenin fazlasını yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN TROLLERİ VAR MI?”

Candaş Tolga Işık’ın “CHP’nin trolleri var mı?” sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, “CHP’nin trolleri yok, olmaz. Her türlü saldırıya, her türlü yokluğa rağmen çalışan ve çalışkan bir örgütü var. CHP’nin örgütünün trollük yapacak zamanı da yok. O çalışmadı, bu çalışmadı demeyi mazeret olarak görüyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in "6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir" sözlerini yorumlayan Canan Kaftancıoğlu, “Özlem Hanım’ın çıkışı o kadar kıymetli bir çıkış ki, kendi partisinde ‘Kadını koruyan, kollayan, güçlendiren, şiddet uygulandığında 6284’le cezalandırılmasını sağlayan yasa kırmızı çizgimiz’ dediği için kendi mahallesi tarafından linç edilen bir kadın. İstanbul Sözleşmesi başta biz kadınlar olmak üzere, herkesin olmazsa olmaz, vazgeçilmezidir. İktidar değişikliği olduğunda uygulamaya geçecek. Altılı masanın mutabakat metninde şimdilik yer almaması gelecekte uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. ” dedi.

“CHP GENEL BAŞKANI’NIN TAVRI ÇOK NET OLUR ‘PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR, BUNU BEN MASAYA GÖTÜRMEM’ DER”

Candaş Tolga Işık’ın “Önceki gün Çanakkale’deki Nevruz kutlamalarında Öcalan’a özgürlük isteyeceklerine kadar net bir ifade dile getirdiler. Öcalan’ın bırakılmasını isteyeceğiz’ dediler. CHP, pazarlığın içinde olur mu?’ sorusuna yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, “CHP hiç kimseyle pazarlık içinde olmaz. Ben HDP’nin demokrasiden yana tutum sergileyeceğini düşünüyorum, inanıyorum ya da inanmak istiyorum. Ama ben HDP’nin de en azından CHP’nin de pazarlıkla masaya oturmayacağını ve böyle bir süreç yönetmeyeceğini biliyorum” dedi.

Candaş Tolga Işık’ın “PKK terör örgütüyle ilgili HDP’nin ve CHP’nin görüşü neredeyse 180 derece farklı. CHP çok net terör örgütü diyor, HDP ise öyle bir şey söylememeye çalışıyor. Bu masaya gelirse ne olur?” sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, “Eğer HDP, CHP’ye ‘PKK terör örgütü değildir konusunu masaya getirin’ derse CHP Genel Başkanı’nın tavrı çok net olur ‘PKK bir terör örgütüdür, bunu ben masaya götürmem’ der” şeklinde yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Ekrem Bey’le sorundan ziyade sorumluluklarımız var. Ekrem Bey’in de benim de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla siyaset kişisel duygular üzerinden değil, sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur."

"KADINLARA 'LİSTEYE GİRME İHTİMALİNİZ OLMASA BİLE BAŞVURUN DİYORUM'"

"Partilerde kadın temsiliyeti çok olamıyor. Aday adaylığı için benimle görüşenler oluyor erkek yol arkadaşlarımıza ‘Listeye girme ihtimalin olmayabilir, istersen başvurma’ diyorum ama kadınlara ‘Listeye girme ihtimaliniz olmasa bile başvurun diyorum’"

Sandığı korumanın en önemli yolu her sandığın başında niye orda olduğunu bilen, ne yapacağını bilen, nerede itiraz edeceğini bilen, tutanağa ne zaman imza atacağını bilen, inançlı görevliler olduğunda kimse bir şey çalamaz.

TV100