Canlı yayında bomba kulis: ''Erdoğan, Hakan Fidan'ı görevden alacak''

CHP'li eski milletvekili Mustafa Balbay, canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevden alınabileceğini söyleyen Balbay, yerine MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın getirileceğini öne sürdü.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, Meltem TV’de konuk olduğu canlı yayında çok konuşulacak bir kulis bilgisini aktardı. 

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceğini öne sürdü. 

"Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanan Balbay şunları kaydetti: "Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”

