Canlı yayında büyük ''sığınmacı'' kavgası: ''Suriye'den rejim ithal ettiniz!''

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim TV100 ekranlarındaki Sağlı Sollu adlı tartışma programına da yansıdı. Canlı yayında Ali Turan ile Barış Yarkadaş karşı karşıya geldi.

tv100'de ekranlara gelen, Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programında son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan 'sığınmacı' tartışması masaya yatırıldı. Stüdyoda, "Suriyeliler dönecek mi, kalacak mı?" tartışmasında gergin anlar yaşandı.

AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci Gürkan Hacır ve Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin son dönemde bir numaralı gündem maddelerinden olan 'Sığınmacılar' başlığında Ali Turan ile Barış Yarkadaş'ın yaşadığı tartışma, programa damga vurdu.

İkilinin sert eleştirileri stüdyoda gergin anlara neden oldu.

"Kimse o insanları kovmaz"

Turan, "İnsanlar oradaki sefalete gönderilmez. Hiç bir vicdan bunu kabul etmez. Vicdanlı bir insan bunu yapamaz" derken, Yarkadaş, "Bu sorunu AK Parti çözemez Ali bey" dedi.

Yarkadaş'ın değerlendirmesine karşılık veren Turan, "AK Parti değil, AK Parti... AK Parti, çözdü çözüyor. AK Parti şu an dünyada Amerika'dan bile dünyada mazlumlara en çok yardım eden ülke biliyor musunuz? Dünyanın tümüne yardım eden, mazlumlarına yardım eden bir ülke. Onun için vicdanı olan hiç kimse o insanları buradan kovmaz" dedi.

"Türkiye'yi bir belanın içine soktunuz" yorumunda bulunan Yarkadaş, "Bunu kabul edin. 'Bu politika Türkiye'nin başına bela açtı' diyin" ifadelerini kullandı.