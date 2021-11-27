Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rahatsızlığı nedeniyle" aday olmayacağını öne sürdü.

Yeniçağ TV'den Emre Kulcanay'a değerlendirmelerde bulunan eski bakan Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Benim fikrim Nisan-Mayıs aylarında kendisi rahatsızlığını ifade ederek seçimlere katılmayabilir" dedi.

Okuyan'ın Erdoğan ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yine hesaplar kitaplar yapıldı. Çünkü 19 yıldır iktidarda olan birisinin en son finali yarım puan bir puanla değil açık ara en az 10-12-15 puanla kaybettiği bir şeyle siyasi yaşamına nokta koymasını ben Tayyip Bey’den beklemem. Rahatsızlıkları da var.

Biliyorsunuz sık sık gündeme geliyor. Benim fikrim Nisan-Mayıs aylarında kendisi rahatsızlığını ifade ederek seçimlere, Tayyip Bey olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak katılmayabilir.”