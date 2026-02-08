  1. Anasayfa
  Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''CHP'li bir Belediye Başkanı'nın daha AK Parti'ye geçiyor!''

Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''CHP'li bir Belediye Başkanı'nın daha AK Parti'ye geçiyor''

Güncelleme:

AK Parti'nin belediye başkanı transferlerine bir yenisinin daha ekleneceği öne sürüldü. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile görüşmek için kulis yaptığı iddia edildi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programının moderatörü gazeteci Gürkan Hacır, Ankara'nın Keçiören ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını öne sürdü.

Hacır, bunun sebebi olarak da Özarslan hakkında yürütülen Portaş Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasını işaret ederek bunların önüne geçebilmek için AK Parti ile kontak kurmaya çalıştığını söyledi.

Özarslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çabaladığını da söyleyen Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşlerinde karşılamaya giden isimler arasında yer aldığına da dikkat çekti.

Başkan Özarslan ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Dava İnsanlık Davasıdır.' 'Nızam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…"

 

