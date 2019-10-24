Canlı yayında gerginlik ! Perinçek ile Saraç arasında sert tartışma

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar tartışıldı.

Programda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP PM üyesi Erdal Aksünger ve Gazeteci Necdet Saraç arasında sert bir tartışma yaşandı.

NECDET SARAÇ'TAN PERİNÇEK'E: APO'DAN GÜL ALAN SİZSİNİZ

Perinçek'in "Ortadoğu bataklığına battılar' diyor CHP sözleri" sonrası Necdet Saraç, "Bataklık değil mi burası?" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Perinçek'in "Sizin PKK'nız battı, HDP'niz battı" sözlerine Necdet Saraç sert tepki göstererek, Perinçek'e terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Saraç konuşmasında, "Apo ile resim çektiren sizsiniz! Bizi PKK'lı ilan etmeyin. Bakın Apo'dan gül alan sizsiniz, PKK ile resim çektiren sizsiniz. Şimdi dönmüşsünüz bizi PKK'lı ilan ediyorsunuz. Önce resminize bakın, önce aynaya bakın. Apo'dan gülü ben almadım. PKK'lıları selamlayan ben değilim" dedi.

"TERBİYESİZLİK ETME"

Programda daha sonra ise Doğu Perinçek'in Saraç ve Aksünger'e yönelik "Siz bugün Amerika'nın piyonlarısınız" sözleri sonrası ortam gerildi.

Yaşanan tartışmada taraflar birbirlerine şunları söyledi:

Necdet Saraç: Bu saygısızlıktır, seviyesizliktir.

Erdal Aksünger: Sen gidip oraya yalakalıp yapıyorsun Amerika'ya oraya buraya...

Doğu Perinçek: Terbiyesizlik etme

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik etme. Bana yalaka diyemezsin.

Doğu Perinçek: Ben yalaka demedim. Terbiyesizlik yapıyorsun.

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Yalakalık ne demek? Nerede Amerikan yalakalığı yaptığımızı gördün?

Doğu Perinçek: Siz ezildiniz bittiniz...

Erdal Aksünger: Bir tane örnek göstersene Amerikan yalakalığına... Amerika'yı en eleştiren adamlardan birisi olarak bana yalaka kimse diyemez...

Ahmet Hakan tartışmaya müdahale etti

Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, Erdal Aksünger'in yanına kadar gelerek yaşanan tartışmaya müdahale etti.