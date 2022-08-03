Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!''

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında "ben Türk milletçilerini adaysız bırakmayacağım, aday olacağım" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan eski Iğdır MHP Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, 2023 seçimleri öncesi gündem yaratan açıklamalar yaptı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarıyla ilgili konuşan Oğan, "Türk milliyetçilerin oyları çantada keklik değil kimse kusura bakmasın." dedi.

SİNAN OĞAN: CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM

Türk milliyetçilerinin ortak bir aday çıkarmadığı takdirde elini taşın altına koyacağını belirten Oğan, "Evet adayım. Türk milliyetçileri birinci turda ne 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyene oy verir ne de 'Demokrasinin yolu Diyabakır'dan geçer' diyene oy verir. Türk milliyetçilerin oyları çantada keklik değil, kimse kusura bakmasın. Türk milliyetçilerin ortak bir adayı olmadığı takdirde ben adayım." dedi.

"YÜZDE 20-25'LİK BİR KİTLE VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili konuşan Oğan, iu ifadeleri kullandı;

"Öyle gözüküyor ki sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ve ben Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. İkinci tur kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Türkiye'nin kaderi HDP'nin eline bırakılamaz. Birinci turda kendi partisine oy verip, muhalefetin ortak adayına oy vermeyecekler var. Yaklaşık yüzde 20-25'lik bu kitleyi adaysız bırakmayacağız. İkinci turda da bu bu kitlenin de belirleyici olacağını ilk günden Türk milletine söz verdik. Biz sözümüzün gereğini yerine getireceğiz."