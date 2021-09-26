Canlı yayında ilk kez açıkladı: ''Erdoğan'a ilk istifamı 2009'da vermiştim''

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlk istifa mektubum 2009'dur'' açıklamasında bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı" açıklamasını yaptı.

HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok"

İster laik cephede olsun ister dindar kesimde kimse kendi yaşam görüşünü ve tarzını başkasına dayatmasın istiyoruz. Rövanşist duyguların bitmesini temenni ediyoruz"