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  4. 22 Ekim 2019 08:28

Canlı yayında ırkçılık kavgası ! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ile CHP'li Aytuğ Atıcı arasında sert bir tartışma yaşandı. Miroğlu tartışma sonrası programı terk etti.

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programı hararetli bir tartışmaya sahne oldu. Eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP'li Milletvekili Aytuğ Atıcı'ya "Sen hekim olamazsın, ancak Esed'in ordusunda bir subay olursun" diyerek programı terk etti.

"KENDİ PARTİNDE KIYAMET KADAR IRKÇI BULURSUN"
Canlı yayında eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP'yi Kürt oyları üzerinden ırkçılık yapmakla suçladı. Programın diğer konuğu CHP'li Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, AK Parti'nin ırkçılık yaptığını belirterek Miroğlu'na da "Irkçılık yapma" dedi. Bu sözlerden sonra canlı yayında büyük bir tartışma başladı. Aytuğ'un sözleri üzerine Orhan Miroğlu, "Bu ülkenin ırkçıları beni Diyarbakır cezaevinde işkence ederek tuttular. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşabilir dediğim için.. Sen dön kendi partine dön, kıyamet kadar ırkçı ve ittihatçı bulursun, sen kimsin, böyle adamlarla beni muhattap etmeyin. Yaşar Kemal bile senin gibiler yüzünden Kürtçe konuşamadı, Kürdüm diyemedi." tepki gösterdi.

"SEN İFTİRACI BİR SAHTEKARSIN"
Aytuğ Atıcı ise Miroğlu'na "69 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa ona soracaksın. Sabahtan beri niye ırklardan bahsediyorsun?" dedi. Bunun üzerine Orhan Miroğlu, "Sen nasıl bir iftiracı ve sahtekarsın. Böyle faşistlerle bizi bir daha oturtmayın" diyerek sinirli bir şekilde programı terk etti. Miroğlu, programı terk ederken de "Sen hekim olamazsın, ancak Esed'in ordusunda bir subay olursun" sözlerini sarf etti.

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