Canlı yayında Meclis aritmetiğini değiştirecek dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası

AK Partili eski milletvekili ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ, canlı yayında Gelecek Partisi olarak 50 milletvekili ile görüştüklerini açıkladı.

HalkTV’de canlı yayınlanan Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. AK Partili eski Manisa Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ programda, “50’ye yakın milletvekili ile istişare içerisinde olduklarını” açıkladı. Özdağ bu sürecin son 6 ayda çok arttığını belirterek, ekonomik sorunlar ve Sedat Peker'in iddialarının ardından partide kopuşun yaşandığını dile getirdi. Özdağ AK Parti'nin millet desteğiyle ayakta kalan bir parti yerine artık devlet desteğiyle ayakta kaldığını ve millet desteğini kaybettiğini savundu.