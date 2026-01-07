  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha!

Canlı yayında olay iddia: ''3-4 CHP'li vekili AK Parti'ye geçecek''

Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de CHP'li 3-4 milletvekilinin AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını öne sürdü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer de Ankara kulislerindeki son milletvekili transferleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde.

tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan AK Parti'nin milletvekili transferlerinin devam edeceğini belirterek "CHP'den 3 ya da 4 milletvekilinin AK Parti'ye geçme durumu var. Bununla ilgili ciddi bir kulis bilgisi olarak ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'nin bugün ( 7 Ocak Çarşamba ) yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçeceği açıklanmıştı.

İki milletvekilinin AK Parti'ye geçişi kesinleşti

Öte yandan Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'nin bugün ( 7 Ocak Çarşamba ) yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçeceği açıklanmıştı.

AK Parti'nin milletvekili sayısı

Karatutlu ve Çakır'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 274'e yükselecek...

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
Etiketler ak parti başak şengül sinan burhan transfer milletvekili transferi CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi!