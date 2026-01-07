Canlı yayında olay iddia: ''3-4 CHP'li vekili AK Parti'ye geçecek''

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de CHP'li 3-4 milletvekilinin AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını öne sürdü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer de Ankara kulislerindeki son milletvekili transferleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde.

tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan AK Parti'nin milletvekili transferlerinin devam edeceğini belirterek "CHP'den 3 ya da 4 milletvekilinin AK Parti'ye geçme durumu var. Bununla ilgili ciddi bir kulis bilgisi olarak ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki milletvekilinin AK Parti'ye geçişi kesinleşti

Öte yandan Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'nin bugün ( 7 Ocak Çarşamba ) yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçeceği açıklanmıştı.

AK Parti'nin milletvekili sayısı

Karatutlu ve Çakır'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 274'e yükselecek...