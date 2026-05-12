Canlı yayında sürpriz iddia: ''2026 sonbaharında sandık başına gidiyoruz''

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenirken, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. 2026 yılının sonbaharını işaret eden Arıkan, Larry Fink ziyaretinden varlık barışı düzenlemelerine kadar birçok gelişmeyi bu "baskın seçim" hazırlığının bir parçası olarak yorumladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gidişatını değerlendirerek "baskın seçim" için tarih verdi. Arıkan'a göre 2026 yılının sonbaharı, sandığın seçmenin önüne geleceği kritik dönemeç olacak.

Ulusal Kanal ekranlarında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Mahmut Arıkan, mevcut yönetim sisteminin "erken seçim tartışmalarını bitireceği" vaadinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Türkiye’de derinleşen bir yönetim krizi olduğunu öne süren Arıkan, iktidarın stratejik hamlelerini "baskın seçim" hazırlığı olarak nitelendirdi.

"İşaret Fişeği Larry Fink Ziyareti"

Seçim sürecinin altyapısının çoktan hazırlanmaya başladığını iddia eden Arıkan, dünyaca ünlü yatırım yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink'in Türkiye ziyaretine dikkat çekti. Arıkan, Fink'in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından piyasalardaki hareketliliğin ve ekonomi politikalarındaki değişimlerin tesadüf olmadığını, bu görüşmenin sürecin "işaret fişeği" olduğunu savundu.

2026 Sonbaharında Neler Olacak?

Mahmut Arıkan, 2026 yılının sonbaharını işaret etmesinin arkasındaki ekonomik gerekçeleri şu sözlerle açıkladı:

"Meclis’e gelmesi beklenen varlık barışı düzenlemeleri ve piyasada oluşturulmak istenen yapay parasal rahatlama, aslında bir baskın seçimin zeminini hazırlıyor. İktidar, geçici bir bolluk hissi yaratarak 2026 sonbaharında seçime gitmeyi planlıyor."

Muhalefet Sandıktan Kaçmayacak

İktidar kanadından gelen "erken seçim yok" açıklamalarını inandırıcı bulmadığını belirten Saadet Partisi lideri, muhalefetin her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı. Arıkan, "Muhalefet olası bir seçimden kaçmaz, en güçlü şekilde mücadelesini verir. Ancak tabloya geniş çerçeveden baktığımızda gördüğümüz tek şey; baskın seçim hazırlığıdır" ifadelerini kullandı.

Siyaset kulislerinde Arıkan'ın bu iddialı çıkışı yankı uyandırırken, 2026 tarihinin hem ekonomi yönetimi hem de partilerin seçim stratejileri açısından nasıl karşılık bulacağı merak konusu.