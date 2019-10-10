Çavuşoğlu: Güvenli bölgenin altına inmeyi planlamıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde süren harekatın nereye kadar sürmesinin planlandığıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, harekat öncesi ‘güvenli bölge’ olarak planlanan alanın altına inilmeyeceği mesajını verdi.

“Ceylanpınar’a, Akçakale’ye gelen roketlerin, füzelerin menzili aşağı yukarı bu kadar. Yani ortalama 30 kilometreye indiğimizde bize yönelik bu tür tehditler ortadan kalmış oluyor. Aynı zamanda güvenli bölgeye dönecek insanlar bakımından, oranın huzuru bakımından ve o bölgenin temizlenmesi bakımından da 30 kilometrelik güvenli bölge bizim için tamamdır. Türkiye’nin onun altına geçmeyi planlamıyor” diyen Çavuşoğlu, harekatın sınır hattındaki genişliğiyle ilgili ise ‘ilk etapta 120 kilometre’yi telaffuz etti.

Çavuşoğlu, “Bazı yerlerde biraz içeride olur, 1-2 kilometre aşağıda olabilir, dümdüz bir çizgi değil. Uzunluk olarak ilk önce bu 120 kilometreye girip tamamını teröristlerden temizlememiz lazım. Bu tehdit sınırımızın öte tarafında sadece bu 120 kilometre değil tamamında bunlar var. Tamamının bir güvenli bölge haline getirilmesi lazım ama bu aşama aşama olacak” dedi.

Çavuşoğlu, tutuklu IŞİD’lilerle ilgili de “Güvenli bölgede DEAŞ’lıların sorumluluğu bize ait” diye konuştu.

ABD’nin iki ülke arasındaki güvenli bölge anlaşmasına uymadığını belirten Çavuşoğlu, “Burada kozmetik şeyler oldu. Mesela tüneller, sığınaklar yıkılacaktı. Yıkılmadığı gibi yenilerini eklediler. Biz bunların hepsini takip ediyoruz, ne olup bittiğini gördük. Aynı şekilde ortak uçuşlar da kozmetik uçuşlar oldu. ABD YPG’ye eğitim vermeye, silah vermeye devam etti” ifadelerini kullandı.