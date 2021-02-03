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  4. 03 Şubat 2021 13:32

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.

AA

Mevlüt Çavuşoğlu , telefon görüşmesi , dominic raab
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