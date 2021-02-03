Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.
Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol