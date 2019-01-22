Binlerce kişiye müjde ! İşçiler çok sevinecek...
Binlerce kişiye müjde ! İşçiler çok sevinecek...
Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...
Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...
Duyan herkes oraya koştu ! Binlercesi toplandı...
Duyan herkes oraya koştu ! Binlercesi toplandı...
AK Parti'den 3 bin kişi istifa etti ! O partiden aday oldu...
AK Parti'den 3 bin kişi istifa etti ! O partiden aday oldu...
Büyük şok ! Giyim devi konkordato istedi
Büyük şok ! Giyim devi konkordato istedi
Merakla beklenen Oscar adayları açıklandı
Merakla beklenen Oscar adayları açıklandı
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Ocak 2019 21:51

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

mevlüt çavuşoğlu , lavrov , görüşme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM